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В Совфеде ответили на требование НАТО об уходе России из Крыма

Сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал РБК слова председателя военного комитета НАТО Стюарта Пича о том, что Североатлантический альянс не признает российскую принадлежность Крыма и требует от Москвы вывести войска с территории полуострова.

«Кто делал это заявление должен знать, что российская армия в Крыму была, есть и будет, по той причине, что она находится там не последние пять лет, а с XVIII века. Плохо они знают историю и настоящее Крыма. Если бы они хорошо знали, то такие бы заявления вряд ли делали, как минимум бы промолчали», — заявил он.

По его словам, нахождение Крыма в составе России «справедливо и законно», а американской стороне стоит контролировать свои военные действия. «Те же самые американцы и войска так называемой коалиции действуют на территории Сирии незаконно. Вот оттуда они должны были бы выводить все вооруженные подразделения, дать Сирии обустраивать мирную жизнь. Можно говорить и про другие регионы мира, они в своем глазу бревна не видят», — добавил Цеков.

Ранее председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич в рамках заседания альянса в Брюсселе заявил о необходимости вывода российских войск из Крыма, а также призвал Москву прекратить «оказывать поддержку» ополченцам в Донбассе.
 

Теги: Крым, Донбасс, новости РБК, Украина
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