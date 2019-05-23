При падении вертолета в Доминикане погибли два бизнесмена и пилот

При падении вертолета в Доминикане погибли два бизнесмена и пилот

Частный вертолет разбился в северной провинции Доминиканской Республики Пуэрто-Плата. На его борту были пилот и два пассажира, все они погибли, сообщает местное издание Diario Libre.

Инцидент произошел утром 21 мая недалеко от курортного комплекса Плайя-Дорада. По предварительным данным, до падения у вертолета загорелся двигатель, передает El Dia. Останки вертолета обнаружили ВВС Доминиканы.

Два пассажира — бизнесмены Хуан Хериберто Медрано и Мартин Варгас — погибли на месте. Пилота с сильными ожогами доставили в больницу, он скончался 22 мая. Причины произошедшего устанавливаются.