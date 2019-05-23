СМИ узнали о продаже косметической компании Avon за $2 млрд

Американская компания Avon, производящая косметику, будет продана бразильской компании Natura Cosmeticos, которая владеет брендом The Body Shop. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным издания, сделка оценивается в $2 млрд. Как отмечает газета, в результате сделки бразильская компания получит 76% акций, а остальная часть останется у акционеров Avon.

Информацию об этой сделке, ссылаясь на информированные источники, также сообщила Financial Times. Как пишет газета, в случае завершения сделки прервется 133-летний независимый период работы Avon. FT отмечает, что необходимость в продаже акций возникла из-за падения продаж в последние несколько лет, что обусловлено сменой привычки клиента в пользу интернет покупок.