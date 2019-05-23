Захарова раскритиковала США за возобновление поставок нефти из Венесуэлы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на информацию о том, что США возобновили закупки венесуэльской нефти.

На своей странице в Facebook дипломат сперва представила датированное мартом заявление специального представителя США по вопросам Венесуэлы Эллиота Абрамса агентству Reuters, в котором он отмечал, что Вашингтон добивается полной изоляции президента Венесуэлы Николаса Мадуро, посредством прекращения любых коммерческих сделок с компаниями, фирмами и банками, связанными с венесуэльским лидером.

Также Захарова привела свежие заголовки СМИ о том, что на прошлой неделе США вернулись к закупкам венесуэльской нефти после некоторого перерыва.

«И вот так каждый раз. Всех на что-то подбивают, потом меняют маневр на 180 градусов, кидая тех, кто прогнулся», — написала представитель МИДа.