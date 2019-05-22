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В Иваново депутата КПРФ наказали предупреждением за оскорбления в соцсети

Ивановский обком КПРФ обязал депутата фракции Юлию Тимофееву извиниться за оскорбления в соцсети «Одноклассники», а также вынес ей предупреждение. Об этом РБК заявил первый секретарь обкома Александр Бойков.

«Для фракции это финальное решение, как будет действовать партийное руководство, я сказать не могу», — уточнил он и добавил, что Тимофеева уже принесла свои извинения.

Речь идет о споре Тимофеевой с бывшим членом КПРФ Алексеем Огурцовым, который, по словам Бойкова, ранее был исключен из партии за оскорбительные высказывания в сети. Тимофеева помимо нецензурных выражений назвала Огурцова «беспомощным, бесполезным и ущербным трусом». «С электоратом так же общаетесь, полагаю?» — ответил Огурцов.

Бойков в беседе с РБК добавил, что Огурцову «тоже стоило бы извиниться, учитывая то, что он писал и какие высказывания употреблял в отношении наших товарищей».

Сам Огурцов заявил РБК, что не принимает извинений со стороны Тимофеевой. «Она передо мной не извинилась, а ее извинения в этом посте я прочитать не могу, так как заблокирован автором. Я считаю, что я извиняться не должен <...> Меня ранее исключили из КПРФ, потому что они считали, что я в соцсетях не могу высказываться по поводам, касающихся партии <...> В качестве финала этой истории, меня удовлетворила бы ситуация, в которой все областное отделение КПРФ просто распустили бы», — заключил в беседе с РБК Огурцов.

Теги: Депутаты, КПРФ, новости РБК
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