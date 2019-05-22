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СМИ сообщили о задержании Марадоны в Аргентине

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона, который сейчас возглавляет мексиканский клуб «Дорадос», был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса. Об этом пишет местное издание Exitoina.

Как уточняет The Sun, 58-летнего аргентинца задержали, чтобы официально уведомить об иске его бывшей девушки Росио Оливы на $6,3 млн и о начале судебного разбирательства с 13 июня.

При этом аргентинский телеведущий Хорхе Риал на своей странице в Twitter утверждает, что Марадону в аэропорту не задерживали.

Сам бывший футболист и тренер на фоне новостей о задержании разместил на странице в Facebook фото со своим агентом Матиасом Морлой и заявил, что уже находится в Буэнос-Айресе, не упомянув о задержании.

Теги: Диего Марадона, задержание
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