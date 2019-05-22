Prada откажется от использования натурального меха

Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна-лето 2020. Об этом сообщается на сайте компании.

Компания отказалась от меха после соглашения с альянсом Fur Free, в частности, c некомерческой зоозащитнической организацией LAV и Обществом защиты животных США.

«Фокус на инновационных материалах позволит компании расширить рамки креативного дизайна при соблюдении этических требований к продуктам», — приводятся слова главы модного дома Миуччи Прада.

По словам менеджера одного из департаментов LAV Симоны Павеси, решение Prada соответствует новым ожиданиям потребителей, которые предпочитают выбирать продукты, не вредящие экологии.