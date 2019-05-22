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Prada откажется от использования натурального меха

Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна-лето 2020. Об этом сообщается на сайте компании.

Компания отказалась от меха после соглашения с альянсом Fur Free, в частности, c некомерческой зоозащитнической организацией LAV и Обществом защиты животных США.

«Фокус на инновационных материалах позволит компании расширить рамки креативного дизайна при соблюдении этических требований к продуктам», — приводятся слова главы модного дома Миуччи Прада.

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По словам менеджера одного из департаментов LAV Симоны Павеси, решение Prada соответствует новым ожиданиям потребителей, которые предпочитают выбирать продукты, не вредящие экологии.

В Обществе защиты животных США отмечают, что решение Prada — одной из влиятельных модных марок — делает ее образцом для будущих поколений и в том, что касается заботы о животных и инноваций.

Весной 2018 года глава итальянского модного дома Донателла Версаче заявила, что прекращает использование меха при пошиве одежды. Ранее отказаться от использования натурального меха также решили такие бренды, как Gucci, Tom Ford, Givenchy и Michael Kors.

Теги: Prada, зоозащитники
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