«Галс-Девелопмент» возглавит Виктор Адамов из банка ВТБ

Новым президентом компании «Галс-Девелопмент» станет заместитель начальника управления непрофильных активов банка ВТБ Виктор Адамов, рассказали РБК два источника на рынке недвижимости Москвы. Сегодня стало известно, что компанию покинул Сергей Калинин, занимавший пост президента с 2011 года. О том что место Калинина скорее всего займет Адамов сообщили и источники «Ведомостей». По данным одного из источников РБК, в компании сменился не только президент, но вся управляющая команда.

«В настоящий момент компания приступает к разработке новой стратегии, реализацией которой займется новый президент «Галс-Девелопмент» — выходец из группы ВТБ», — сообщили в пресс-службе банка, не уточнив, кто именно возглавит компанию.

Виктор Адамов работает в ВТБ с 2010 года, с 2014 года занимает пост заместителя начальника управления непрофильных активов банка и, в частности, входит в совет директоров «Галс-Девелопмент».

Банку ВТБ принадлежит 98,1% в «Галс-Девелопмент». Компания строит жилую недвижимость в Москве, а также владеет гостиницей «Пекин», Центральным детским магазином на Лубянке, кварталом «Невская ратуша» в Петербурге и другими объектами коммерческой недвижимости. Общий объем девелоперских проектов «Галс-Девелопмент», по данным компании, составляет около 2 млн кв. м.