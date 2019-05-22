Австрийскую Strabag не уведомили о переезде акционера в российский офшор

Австрийскую Strabag не уведомили о переезде акционера в российский офшор

Австрийский холдинг Strabag не получал информацию о переезде ее акционера — компании Rasperia Trading Ltd («дочка» группы «Базовый элемент» Олега Дерипаски) в российский офшор. Об этом РБК сообщили в организации.

«На сегодняшний день Strabag не проинформировали о каких-либо изменениях у его акционера Rasperia. Поэтому мы не можем комментировать переезд», — заявили в Strabag.

Ранее стало известно, что международные компании, включая Rasperia Trading Ltd, зарегистрировались в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области. Более того, ЦБ зарегистрировал выпуски акций Rasperia Trading.

Через Rasperia Trading «Базовый элемент» Дерипаски владеет 25,9% в Strabag. Компания принадлежит кипрской Valtoura Holdings Ltd, при этом обе структуры Дерипаски в феврале 2019 года подали заявления на удаление из кипрского регистра.

Закон о САР приняли в августе 2018 года. Для «переезда» в российский офшор международная компания должна инвестировать в России 50 млн руб.