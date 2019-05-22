Австрийскую Strabag не уведомили о переезде акционера в российский офшор

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,24 -0,17 EUR Бирж. 71,72 -0,19 Brent 72,02 +0,18% USD Нал. 64,76 63,95 EUR Нал. 72,28 71,39 USD ЦБ 64,42 -0,12 EUR ЦБ 71,84 -0,12 EUR/USD 1,1165 +0,0005 BTC/USD Бирж. 7 800,01 -145,99 IMOEX 2 643,63 +1,04% RTSI 1 296,43 +1,35% DJIA 25 877,33 +0,77% Nasdaq 7 785,72 +1,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
DowDuPont $44 (+35,47%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Alcoa $35 (+42,68%) прогноз CFRA к 18.04.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
DowDuPont $44 (+35,47%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Alcoa $35 (+42,68%) прогноз CFRA к 18.04.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 64,42 (-0,12) Quote, 13:35
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 71,84 (-0,12) Quote, 13:35
Алсу пожаловалась на «втягивание в игры» участников шоу «Голос.Дети» Общество, 14:27 Агент допустил переезд ключевого футболиста «Спартака» Зобнина в Европу Спорт, 14:20 Рада отказалась принять поправки Зеленского в закон о выборах Политика, 14:15 Минпромторг запретит госзакупки иностранной мебели до конца 2021 года Бизнес, 14:11 Австрийскую Strabag не уведомили о переезде акционера в российский офшор Бизнес, 14:06 Передвижной бизнес без ошибок: с чего начать, на чем экономить РБК и ГАЗ, 14:01 Вопросы теории катастроф: почему все полюбили сериал «Чернобыль» Стиль, 13:45 СМИ сообщили о взрыве и стрельбе в столице Сомали Общество, 13:43 Кремль назвал недостаточно проработанным вопрос с храмом в Екатеринбурге Общество, 13:42 Авиакомпанию iFly оштрафовали на 21,6 млн руб. за взятку Бизнес, 13:38 Зам Чайки описал путь прокуроров от держиморд до защитников бизнеса Общество, 13:33 Зеленский назначил главу партии «Слуга народа» замглавы СБУ Политика, 13:32 Бионический тренд: как изменятся пассажирские поезда Партнерский материал, 13:30 «Почему вы нам деньги не даете?»: инвесторы — о гибели наивных стартапов Pro, 13:26
Бизнес ,  
0 
Австрийскую Strabag не уведомили о переезде акционера в российский офшор

Австрийский холдинг Strabag не получал информацию о переезде ее акционера — компании Rasperia Trading Ltd («дочка» группы «Базовый элемент» Олега Дерипаски) в российский офшор. Об этом РБК сообщили в организации.

«На сегодняшний день Strabag не проинформировали о каких-либо изменениях у его акционера Rasperia. Поэтому мы не можем комментировать переезд», — заявили в Strabag.

Ранее стало известно, что международные компании, включая Rasperia Trading Ltd, зарегистрировались в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области. Более того, ЦБ зарегистрировал выпуски акций Rasperia Trading.

Через Rasperia Trading «Базовый элемент» Дерипаски владеет 25,9% в Strabag. Компания принадлежит кипрской Valtoura Holdings Ltd, при этом обе структуры Дерипаски в феврале 2019 года подали заявления на удаление из кипрского регистра.

Закон о САР приняли в августе 2018 года. Для «переезда» в российский офшор международная компания должна инвестировать в России 50 млн руб.

Теги: Strabag, акционер, офшор, Австрия
Материалы по теме
Юристы назвали условия выдачи приза за данные о санкциях против Дерипаски
Политика
Дерипаска допустил национализацию группы ГАЗ
Бизнес
Представитель Дерипаски подтвердила передачу акций En+ детям бизнесмена
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter