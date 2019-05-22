Против главврача больницы в Первоуральске возбудили дело

Прокуратура Свердловской области открыла дело об административном нарушении против главного врача Городской больницы Первоуральска после проверки больничного травмпункта, где как сообщали СМИ, пенсионерка на коленях спускалась по лестнице. Об этом говорится на сайте прокуратуры.

Проверка обнаружила сразу несколько нарушений законодательства о социальном обслуживании маломобильных граждан. В первую очередь, на втором этаже травмпункта кнопку вызова персонала не обозначили табличкой со знаком «Инвалид» и специальным звонком в углу (несоблюдение п. 5.4.2. СНиП 01.35.2001).

Помимо этого администрация не назначила ответственного за обслуживание лифта работника, а также сотрудника, ответственного за кнопку вызова, который мог бы оказать необходимую помощь человеку с инвалидностью.

Как отмечает прокуратура, в 2015 году в больнице уже проходила проверка, которая обнаружила, что подъемниками между первым и вторым этажом не пользуются, так как для этого нет обученного персонала.

По данным прокуратуры, сейчас персонал есть, но никого из сотрудников больницы не допустили к обслуживанию подъемников в травмпункте.