Суд арестовал замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша, которого задержали по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Он под арестом», — подтвердил информацию ТАСС источник в силовых структурах региона.

«Судом была избрана мера пресечение в виде заключения под стражу [в отношении Сидаша]», — сообщили позднее РБК в суде.

По данным источника «РБК Ростов», вице-губернатора обвиняют по ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). В случае признания виновным по данной статье ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет и права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Источник «РБК Ростов» подчеркнул, что арест Сидаша связан с делом против бывшего министра строительства области Николая Безуглова и директора компании «Ростовоблстройзаказчик» Сергея Мищенко. По версии следствия, во время строительства стадиона «Ростов Арена» строители использовали более дешевые, чем указано в проекте, материалы. Общий урон бюджету составил более 200 млн руб.

«Мы не комментируем пока», — заявили РБК в СУ СК России по Ростовской области на вопрос РБК об аресте Сидаша. РБК направил запрос в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.