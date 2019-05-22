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Saudi Aramco раскрыла условия договора о поставках СПГ из США

Saudi Aramco заявила о подписании документа об основных принципах соглашения (HOA) с американской Sempra Energy, сообщает пресс-служба компании из Саудовской Аравии. В соответствии с ним Saudi Aramco будет в течение 20 лет получать по 5 млн куб. м сжиженного природного газа (СПГ) в год. Помимо этого, речь идет о приобретении 25% проекта терминала Port Arthur в штате Техас.

Президент Saudi Aramco Амин Нассер объяснил подписанный документ желанием Саудовской Аравии играть значительную роль на мировом рынке СПГ. В свою очередь Джеффри Мартин из Sempra Energy отметил, что рад сотрудничеству с таким крупным партнером. По его словам, в компании рассчитывают создать одного из крупнейших экспортеров СПГ в Северной Америке.

Ранее о соглашении Saudi Aramco с американцами сообщила The Wall Street Journal. Издание отмечало, что Эр-Рияд вел переговоры с несколькими компаниями из США.

Теги: Саудовская Аравия, Saudi Aramco
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