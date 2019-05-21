Роскомнадзор объяснил суть претензий к изданию «Тайга.инфо»

Роскомнадзор объяснил суть претензий к изданию «Тайга.инфо»

Роскомнадзор составил протокол об административном нарушении со стороны «Тайга.инфо» за нецензурную лексику, которую регулятор обнаружил в трех видео, опубликованных на сайте издания. Сообщение пресс-службы ведомства поступило в распоряжение РБК.

«В ходе мониторинга сайта специалистами Роскомнадзора выявлено три материала, касающихся избиения подростка. В каждом из них присутствовала активная гиперссылка на видео избиения, в котором отчетливо слышна нецензурная брань», — говорится в документе.

«Сообщаем, что главный редактор ИА «Региональное информационное агентство ВИА» («Тайга.инфо») вызван на составление протокола об административном нарушении ст. 4 Федерального закона «О средствах массовой информации», — уточняет ведомство.

Согласно закону, изданиям нельзя распространять материалы, в которых присутствует мат. Запрет действует и на прикрепленные изображения, видеозаписи, а также гиперссылки на прочие ресурсы, так как они являются частью контента зарегистрированных интернет-СМИ

Ранее издание «Тайга.инфо» рассказало, что Роскомнадзор составил протокол об административном нарушении за распространение нецензурной брани. Претензии ведомства вызвал материал о групповом избиении студента. Издание подчеркнуло, что матерные слова в публикации заменили звездочками.