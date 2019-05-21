Покоривший Эверест в 24-й раз житель Непала установил мировой рекорд

Живущий в Непале представитель народности шерпов Ками Рита поставил мировой рекорд, в 24-й раз покорив Эверест. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление властей.

Как отмечает глава непальского департамента туризма Мира Ачариа, вместе с другими альпинистами 49-летний Ками Рита достиг вершины 21 мая при благоприятной погоде.

Сообщается, что он двигался по ставшему традиционным альпинистскому маршруту, открытому в 1953 году новозеландцем Эдмундом Хилари и шерпом Тензин Ногвэй. Эта тропа остается самой популярной дорогой к вершине.

Мужчина второй раз за неделю покорил Эверест. По его словам, он хотел бы взойти на вершину еще раз, прежде чем перестать заниматься альпинизмом.

Шерпы в Непале часто становятся гидами для восходящих на Эверест путешественников. Как отмечает Assosiated Press, благодаря этому страна получает до $300 млн каждый год. Однако, по подсчетам правозащитников, около 350 тыс. шерпов живут в неблагоприятных условиях, например, в маленьких деревнях, изолированных от крупных населенных пунктов, а также без доступа к школьному образованию.