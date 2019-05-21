Новые «крокодилы» ЗИЛ 1994 года выпуска выставили на продажу

Объявление о продаже грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ появилось на портале Avito.

Продавец утверждает, что пробег транспортных средств не превышает 1,5 тыс. км. На продажу выставлены шесть таких грузовиков 1994 года выпуска.

Стоимость грузовиков — 700 тыс. рублей. Как утверждает продавец, в случае, если покупатель потребует предоставить паспорт технического средства, цена вырастает еще на 50 тыс. руб. К лоту прикреплены фотографии, сделанные на фоне предприятия «Абаканвагонмаш» в Красноярском крае.

Грузовики ЗИЛ-133ГЯ также называют «крокодилами» из-за вытянутых капотов и длинных шасси с двумя мостами. Эти транспортные средства были оснащены пятиступенчатой передачей и шестилитровыми дизельными моторами, которые собрали на предприятии «КамАЗ». Они выпускались с 1975 по 1999 год. Их мощность — 150 лошадиных сил.