В доме певицы Ареты Франклин в Детройте нашли три завещания

В доме певицы Ареты Франклин в Детройте нашли три завещания

В доме скончавшейся в 2018 году певицы Ареты Франклин в Детройте обнаружили три завещания, составленные ей еще при жизни. Об этом сообщает Associated Press.

По словам адвоката легендарной певицы, Дэвид Беннетта, представляющего ее интересы более 40 лет, два завещания были составлены в 2018-м году, еще одно — в 2014-м. Последнее завещание нашли в личном дневнике певицы, который был запрятан в подушках дивана в гостиной дома.

Все свое имущество Франклин завещала своим четырем сыновьям. Слушания для определения подлинности завещания должны пройти в суде. Они назначены на 12 июня.

Арета Франклин — одна из наиболее известных исполнительниц в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел. Она умерла в возрасле 76 лет в августе 2018 года. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

Она родилась в 1942 году в городе Мемфисе, штат Теннесси. Однако певица выросла и провела большую часть жизни в Детройте, штат Мичиган. Впервые она стала записывать песни в 14 лет. В 1967–1968 годах десять ее песен попали первую десятку Billboard. Франклин получила 18 премий Grammy, а в 1987 году она стала первой женщиной, которая попала в Зал славы рок-н-ролла.

В 2005 году Арета Франклин была удостоена высшей награды США — Президентской медали свободы. В 2017 году в ее честь была названа одна из улиц Детройта.