Минпросвещения планирует обучать мигрантов русскому языку в детских садах

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,53 -0,25 EUR Бирж. 72,05 -0,18 Brent 72,39 +0,10% USD Нал. 65,02 64,02 EUR Нал. 72,57 71,58 USD ЦБ 64,49 -0,14 EUR ЦБ 71,96 -0,28 EUR/USD 1,1168 +0,0013 BTC/USD Бирж. 7 842,10 -346,90 IMOEX 2 576,01 -0,06% RTSI 1 258,12 +0,27% DJIA 25 690,58 -0,29% Nasdaq 7 727,32 -1,14%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Золото $1 305 (+1,97%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Hewlett Packard Enterprise $19 (+28,55%) прогноз CFRA к 07.03.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Золото $1 305 (+1,97%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Hewlett Packard Enterprise $19 (+28,55%) прогноз CFRA к 07.03.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 64,49 (-0,14) Quote, 14:12
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 71,96 (-0,28) Quote, 14:12
СБР дисквалифицировал двух российских биатлонистов Спорт, 19:00 Эстония обвинила российский Ту-154 в нарушении границы Политика, 18:59 Минпросвещения планирует обучать мигрантов русскому языку в детских садах Общество, 18:54 Business talk: как выйти из бизнеса, если вы его основатель РБК и Сбербанк Первый, 18:50 Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад Бизнес, 18:48 «Криптозима завершилась»: почему цифровые деньги продолжат расти в цене Крипто, 18:40 Соперник сборной России по квалификации Евро-2020 сменил главного тренера Спорт, 18:38 Кадыров сравнил инаугурационную речь Зеленского с обещаниями Ленина Политика, 18:33 Дело экс-президента Армении Кочаряна отправили в Конституционный суд Политика, 18:30 Что такое точка безубыточности и как ее рассчитать РБК и ВТБ, 18:29 Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов «Коммерсанта» Общество, 18:28 ВТБ оценил дополнительные доходы металлургов от нацпроектов в $2 млрд Бизнес, 18:24 ВТБ назвал главных бенефициаров нацпроектов среди металлургов Pro, 18:18 На сайте президента Украины разместили биографию Зеленского c адресом Политика, 18:08
Общество ,  
0 
Минпросвещения планирует обучать мигрантов русскому языку в детских садах

Министерство просвещения объявило конкурс на подготовку и обучение педагогов, которые займутся обучением детей мигрантов русскому языку в детских садах. Конкурсная документация появилась на сайте госзакупок 16 мая. Заявки принимаются до 7 июня.

Как утверждается в документации, в полиэтнических группах детских садов дети, для которых русский язык — неродной, часто сталкиваются с ограничениями в коммуникации, когда требуется использовать пассивный лексический запас.

Дети, владеющие русским как родным, говорится в описании конкурса, «способны включить догадку, основанную на соотнесении производных и производящих основ, реализовать ассоциативные связи и другие механизмы, лежащие в основе языковой системы».

Поэтому для улучшения языковых навыков мигрантов планируется организовать образовательную деятельность «детей дошкольного возраста, для которых русский язык является неродным, основанный на дифференцированном подходе, учитывающий их ментальные характеристики».

Минимальная стоимость контракта 11,3 млн руб. Реализовывать его планируется с 2019 по 2021 год. Причем больше всего денег для исполнения контракта — 5,4 млн руб.— государство выделит на первый год.

В 2012 году для трудовых мигрантов в России ввели обязательный тест на знание русского языка, результаты которого они должны предоставить при трудоустройстве. В 2015 году, по данным ФМС России, в нем участвовали более 3 млн приезжих.

Теги: Госзакупки, русский язык, детские сады, мигранты
Материалы по теме
ФСБ задержала в Москве 56 человек за поддельные документы для мигрантов
Общество
Лукашенко заявил о вложенной в русский язык душе белорусов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter