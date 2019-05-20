Минпросвещения планирует обучать мигрантов русскому языку в детских садах

Министерство просвещения объявило конкурс на подготовку и обучение педагогов, которые займутся обучением детей мигрантов русскому языку в детских садах. Конкурсная документация появилась на сайте госзакупок 16 мая. Заявки принимаются до 7 июня.

Как утверждается в документации, в полиэтнических группах детских садов дети, для которых русский язык — неродной, часто сталкиваются с ограничениями в коммуникации, когда требуется использовать пассивный лексический запас.

Дети, владеющие русским как родным, говорится в описании конкурса, «способны включить догадку, основанную на соотнесении производных и производящих основ, реализовать ассоциативные связи и другие механизмы, лежащие в основе языковой системы».

Поэтому для улучшения языковых навыков мигрантов планируется организовать образовательную деятельность «детей дошкольного возраста, для которых русский язык является неродным, основанный на дифференцированном подходе, учитывающий их ментальные характеристики».

Минимальная стоимость контракта 11,3 млн руб. Реализовывать его планируется с 2019 по 2021 год. Причем больше всего денег для исполнения контракта — 5,4 млн руб.— государство выделит на первый год.