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Политика ,  
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Лавров предложил Зеленскому распространить отказ от раскола на религию

Предложение президента Украины Владимира Зеленского отказаться от раскола по языковому признаку необходимо распространить на религиозную сферу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В своей инаугурационной речи президент Зеленский высказался против попыток вносить раскол в украинское общество по языковому признаку. Нет сомнений, что это должно в полной мере распространяться и на религиозную сферу», — сказал Лавров на приеме в МИДе по случаю православной Пасхи, трансляция которого велась на официальной странице ведомства в сети Facebook.

Лавров особо подчеркнул, что для украинских властей было бы «правильным по-христиански» начать всестороннее соблюдение минских договоренностей, в том числе соглашения об обмене с самопровозглашенными республиками Донбасса пленными по принципу «всех на всех».

В понедельник, выступая в Верховной раде с инаугурационной речью, Зеленский назвал одним из важнейших вызовов возвращение потерянных в предыдущие годы людей.

«Сегодня мы должны возвращать их сознание. Вот что мы потеряли. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Знали — они не чужие, они наши, они украинцы. И пусть кто угодно раздает хоть по десять паспортов, это ничего не изменит. Украинец — это не в паспорте. Украинец — это вот здесь. И я точно это знаю. Знаю от бойцов, которые защищают Украину, — наших героев, и украиноязычных, и русскоговорящих. Там, на передовой, нет распрей и раздоров, там есть смелость и честь», — сказал Зеленский.

Теги: Сергей Лавров, Владимир Зеленский
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