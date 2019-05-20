«Траст» для работы с «токсичными активами» привлек бывшего главу А1

Главным исполнительным директором банка непрофильных активов «Траст» назначен Михаил Хабаров, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

Хабаров в 2006–2010 годах возглавлял УК «Альфа-Капитал», а затем стал президентом компании А1 и вошел в наблюдательный совет «Альфа-Групп». А1 занимается «специальными ситуациями» на рынке. Под руководством Хабарова А1 оптимизировала имевшийся на тот момент инвестиционный портфель и вошла в новые проекты. Например, провела слияние киносетей «Кронверк» и «Формула кино», получила контроль над проектом «Золотой остров» на Софийской набережной и затем продала его. В 2015 году Хабаров приобрел долю в транспортной компании «Деловые Линии».

В «Трасте» Хабаров будет курировать весь комплекс вопросов, связанных с работой блока управления непрофильными активами, а также с работой дочерних предприятий в периметре банка. Также он будет участвовать в стратегическом и оперативном управлении организацией, сообщили в банке.

«Михаил Хабаров — один из лучших менеджеров в стране, имеющих практический опыт работы с проблемными и непрофильными активами. Мы уверены, что его опыт поможет показать результат, предполагаемый нашей амбициозной стратегией», — передала пресс-служба слова главы «Траста» Александра Соколова.

В банке плохих долгов собраны все проблемные активы санированных Центробанком кредитных организаций — Бинбанка, «ФК Открытие», Промсвязьбанка. У «Траста» активов на 2 трлн руб. по балансу, говорил РБК в начале марта глава Соколов. ЦБ рассчитывает на возврат 40% от активов банка.