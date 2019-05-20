Сотрудницу Роспотребнадзора Башкирии нашли мертвой после критики властями

В Башкирии инспектор Роспотребнадзора покончила с собой после разбирательства в правительстве республики из-за ситуации с закрытием одного из кафе Уфы. Об этом сообщил врио главы региона Радий Хабиров, передает «РИА Новости».

По словам Хабирова, уфимский предприниматель Альберт Мухамедьяров пожаловался ему на сотрудников Роспотребнадзора, которые проводили в его кафе внеплановую проверку, выписали штраф и закрыли заведение. После этого глава Башкирии пригласил к себе руководителя республиканского управления Роспотребнадзора, его замов, осуществлявшую проверку инспектора, и самого бизнесмена. После встречи Хабиров пришел к выводу, что меры, принятые ведомством, были избыточными, и попросил отправить материалы в прокуратуру.

«А дальше произошла трагедия, по-другому не могу сказать — потому что темная история, следственные органы должны разобраться. Инспектор покончила с собой», — рассказал Хабиров.

Портал Ufa1.ru со ссылкой на свои источники пишет, что тело заместителя начальника отдела гигиены и питания республиканского управления Роспотребнадзора Ольги Сидорчевой нашли в лесном массиве под Уфой.

В следственном управлении СК по Башкирии РБК сообщили о проведении проверки. «Следственными органами следственного управления СК России по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела», — заявили в управлении.