На Шпицбергене погибли двое польских ученых

Тела двоих погибших исследователей из Польши нашли в районе Хорсенн на Шпицбергене, где расположена одноименная научно-исследовательская станция, сообщается на сайте губернатора архипелага.

Исследователей — мужчину и женщину — обнаружили в труднодоступном месте у подножья горы Камкрона на западе от исследовательской станции. Сообщается, что они погибли из-за того, что упали с горы.

Тела, по утверждению губернатора, обнаружили днем 19 мая. Исследователи ушли со станции вечером 17 мая, но договорились с другими участниками, что вернутся утром в воскресенье, 19 мая. После этого группа со станции направилась на их поиски.

По словам губернатора, для выяснения обстоятельств случившегося к станции отправили вертолет с врачом и полицией. Погибших доставят в Лонгйир.

Научно-исследовательская станция открылась в Хорсенне в 1957 году. С 1987 года Институт геофизики Польской академии наук ежегодно посылает туда круглогодичные и сезонные научные экспедиции.