На Шпицбергене погибли двое польских ученых

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,54 -0,24 EUR Бирж. 72,01 -0,22 Brent 72,66 +0,47% USD Нал. 65,02 64,20 EUR Нал. 72,54 71,64 USD ЦБ 64,63 +0,07 EUR ЦБ 72,25 -0,12 EUR/USD 1,1156 +0,0001 BTC/USD Бирж. 7 888,20 -300,80 IMOEX 2 577,82 +0,01% RTSI 1 258,07 +0,27% DJIA 25 764,00 -0,38% Nasdaq 7 816,29 -1,04%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Hewlett Packard Enterprise $19 (+29,52%) прогноз CFRA к 07.03.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $19 (+29,52%) прогноз CFRA к 07.03.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 64,63 (+0,07) Quote, 17 мая, 12:24
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 72,25 (-0,12) Quote, 17 мая, 12:24
Производитель искусственного мяса выходит на IPO Партнерский материал, 12:01 В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам для строительства храма Общество, 12:01 Рей Далио: принципы богатейшего человека из первой сотни РБК и Издательство «МИФ», 11:54 Какие проблемы вызывает метеозависимость и как с ними справиться Спецпроект РБК PINK, 11:52 10 рисунков, которые изменили мировую архитектуру Недвижимость, 11:47  На Шпицбергене погибли двое польских ученых Общество, 11:41 «Слава богу, что вообще заплатили»: рекламные агентства о своих клиентах Pro, 11:40 Килиан Мбаппе допустил уход из «ПСЖ» Спорт, 11:39 Министр обороны Украины написал заявление об отставке Политика, 11:26 3 правила от Аполлона: как правильно фотографировать на смартфон РБК Стиль и HUAWEI, 11:22 Активисты Greenpeace перекрыли входы в здание штаб-квартиры BP в Лондоне Общество, 11:10 Зеленский по-русски назвал условия окончания войны в Донбассе Политика, 11:09 Зеленский предложил правительству Украины уйти в отставку Политика, 11:07 Финал Кубка мира по стрельбе из лука впервые пройдет на Красной площади Спорт, 11:03
Общество ,  
0 
На Шпицбергене погибли двое польских ученых

Тела двоих погибших исследователей из Польши нашли в районе Хорсенн на Шпицбергене, где расположена одноименная научно-исследовательская станция, сообщается на сайте губернатора архипелага.

Исследователей — мужчину и женщину — обнаружили в труднодоступном месте у подножья горы Камкрона на западе от исследовательской станции. Сообщается, что они погибли из-за того, что упали с горы.

Тела, по утверждению губернатора, обнаружили днем 19 мая. Исследователи ушли со станции вечером 17 мая, но договорились с другими участниками, что вернутся утром в воскресенье, 19 мая. После этого группа со станции направилась на их поиски.

По словам губернатора, для выяснения обстоятельств случившегося к станции отправили вертолет с врачом и полицией. Погибших доставят в Лонгйир.

Научно-исследовательская станция открылась в Хорсенне в 1957 году. С 1987 года Институт геофизики Польской академии наук ежегодно посылает туда круглогодичные и сезонные научные экспедиции.

Теги: Шпицберген, Польша, погибшие, ученые
Материалы по теме
Ограбившего банк на Шпицбергене россиянина приговорили к 14 месяцам
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter