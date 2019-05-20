Активисты Greenpeace перекрыли входы в здание штаб-квартиры BP в Лондоне

Активисты Greenpeace заблокировали входы в здание штаб-квартиры нефтегазовой компании BP в Лондоне на площади Сэнт-Джеймс, потребовав отменить новую добычу нефти и газа. Об этом сообщается в Twitter организации.

Активисты забаррикадировали входы при помощи каменных блоков. По словам участников акции, заниматься бизнесом, как раньше, больше нельзя, поскольку BP «обостряет климатическую катастрофу».

Как сообщает Evening Standart, акция приурочена к ежегодному совещанию директоров BP. Участники акции также потребовали, чтобы компания начала вкладываться только в источники перерабатываемой энергии, иначе им стоит «свернуть все свои операции и выйти из бизнеса».

Как пишет газета City A.M., на площадь вызвали полицию.