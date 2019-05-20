Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице

В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер. Об этом сообщает Verstov.info со ссылкой на главного редактора газеты «Магнитогорский металл» (в ее редакции работал журналист) Олега Фролова.

«Жене Михаила сегодня утром сообщили о его смерти. Произошло это в четыре часа утра», — рассказал он.

В конце марта журналиста на улице Ворошилова на месте нерегулируемого пешеходного перехода избил неизвестный водитель, который потом скрылся с места конфликта. На следующий день Скуридина госпитализировали в реанимацию. Он несколько раз впадал в кому. Сотрудники полиции до сих пор разыскивают водителя.