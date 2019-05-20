В Китае два человека погибли в результате обрушения крыши бара

В Китае два человека погибли в результате обрушения крыши бара

На юге Китая, в Гуанси-Чжуанском автономном районе, при обрушении металлической крыши бара погибли два человека и более 80 получили ранения, сообщает CGTN со ссылкой на представителей местных властей.

Инцидент произошел ранним утром в понедельник, 20 мая. По данным издания, бар находится на третьем этаже здания площадью 700 кв. м. Причины обрушения пока неизвестны.

Уточняется, что погибшие были обнаружены среди 85 пострадавших, которых эвакуировали из здания. Один раненый находится в критическом состоянии, еще семь человек получили серьезные травмы, пишет CGTN.

В начале января на северо-западе Китая обрушилась угольная шахта, когда под землей находились 87 человек. В результате погибли не менее двух десятков человек.