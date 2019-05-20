Умер певец Нильда Фернандес

В возрасте 61 года скончался шансонье Нильда Фернандес, пишет AFP со ссылкой на заявление семьи певца.

В нем подчеркивается, что музыкант посвятил творчеству «всю свою жизнь» и что он был артистом «до глубины души». Причиной смерти, как уточняет AFP, стала сердечная недостаточность.

Даниэль (Нильда) Фернандеc родился в октябре 1957 года в Испании, через несколько лет его семья переехала во Францию. В 1987 году музыкант получил широкую известность благодаря песне Madrid, Madrid.

В начале двухтысячных Фернандеc пять лет жил в России и, помимо организации серии концертов «Французские сезоны», записал несколько песен с Борисом Моисеевым. Один из его последних сольных концертов в России состоялся в Санкт-Петербурге в ноябре 2016 года.