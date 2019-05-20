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В Бразилии при стрельбе в баре погибли 11 человек

В бразильском городе Белен одиннадцать человек были убиты в результате стрельбы в баре, пишет издание G1 со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранительных органов и чиновников, инцидент произошел в воскресенье, 19 мая. Семь вооруженных людей в капюшонах подъехали к бару на мотоцикле и трех автомобилях и открыли огонь. В результате были убиты шесть женщин и пять мужчин, большинство — выстрелом в голову, еще одного человека ранили. Уточняется, что в баре находилось больше людей, однако им удалось сбежать.

Мотивы преступников пока неизвестны, об арестах также не сообщается. Бразильские власти назвали произошедшее «бойней», но не раскрыли деталей, отмечает Associated Press. В районе Белена, где произошло преступление, в марте было усилено присутствие полицейских из-за высокого уровня преступности, заключает G1.

Теги: массовая стрельба, Бразилия
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