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Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
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Общество ,  
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На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку

В Свердловской области пять человек скончались в результате ДТП в селе Коптелово, пишет ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»). Погибли четыре пассажира, включая ребенка 2005 года рождения, а также сам водитель. Обстоятельства произошедшего не уточняются.

Летом 2018 года в Санкт-Петербурге водителю удалось выбраться из упавшего с моста в реку Охту автомобиля Renault Duster. Сообщалось, что мужчина не смог вовремя среагировать и объехать открытый люк — машина попала в него колесом, вылетела на тротуар и пробила ограждение набережной.

Теги: автомобиль, Падение, ДТП
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