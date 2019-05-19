На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку

На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку

В Свердловской области пять человек скончались в результате ДТП в селе Коптелово, пишет ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»). Погибли четыре пассажира, включая ребенка 2005 года рождения, а также сам водитель. Обстоятельства произошедшего не уточняются.

Летом 2018 года в Санкт-Петербурге водителю удалось выбраться из упавшего с моста в реку Охту автомобиля Renault Duster. Сообщалось, что мужчина не смог вовремя среагировать и объехать открытый люк — машина попала в него колесом, вылетела на тротуар и пробила ограждение набережной.