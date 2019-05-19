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В Гаване три человека погибли при наезде автомобиля на пешеходов

В Гаване при наезде автомобиля на гулявших по набережной людей погибли три человека. Об этом сообщает Кубинское агентство новостей со ссылкой на медиков.

По данным агентства, инцидент произошел на гаванской набережной Малекон в 12:30 (19:30 мск). Отмечается, что на толпу наехал старый ретроавтомобиль, который также называют «альмендрон».

Один из погибших скончался на месте, двое других (51-летний и 44-летний мужчины) — в больнице.

В результате происшествия ранения получили не менее 23 человек, среди которых трое несовершеннолетних. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, причем пять человек перенесли операции. Среди раненых были двое иностранцев с незначительными травмами.

Представитель медучреждения отметил, что в основном пострадавшие поступали с травмами конечностей, черепно-мозговыми травмами и ранениями в области живота.
 

Теги: Гавана, погибшие, наезд на людей
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