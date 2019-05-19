Греф сообщил о своих предпочтениях в инвестициях

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,78 +0,13 EUR Бирж. 72,23 +0,02 Brent 72,32 -0,92% USD Нал. 65,26 64,69 EUR Нал. 72,84 72,09 USD ЦБ 64,63 +0,07 EUR ЦБ 72,25 -0,12 EUR/USD 1,1155 -0,0017 BTC/USD Бирж. 7 958,00 +697,00 IMOEX 2 577,48 -0,14% RTSI 1 254,68 -0,53% DJIA 25 764,00 -0,38% Nasdaq 7 816,29 -1,04%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 64,63 (+0,07) Quote, 17 мая, 12:24
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 72,25 (-0,12) Quote, 17 мая, 12:24
СМИ сообщили о взрыве рядом с туристическим автобусом в Египте Общество, 16:14 Время на все: успешные женщины — о своем деле и уходе за собой Совместный проект РБК PINK, 16:13 Греф сообщил о своих предпочтениях в инвестициях Финансы, 16:12 В Москве участник полумарафона умер после финиша Общество, 16:08 Арина Аверина завоевала второе золото на ЧЕ по художественной гимнастике Спорт, 16:07 Греф поставил себе «четверку» за работу в Сбербанке Бизнес, 16:03 Греф заявил о «хирургической» чистке власти от олигархов при Путине Политика, 16:02 В Москве мужчина избил пришедшую в храм пенсионерку Общество, 16:01 Греф сообщил о случаях мошенничества с участием сотрудников Сбербанка Финансы, 16:00 Президент Австрии выступил за досрочные выборы в парламент после скандала Политика, 15:29 Роналду получил первый в чемпионате Италии приз самому ценному игроку Спорт, 15:21 «Скажи что-нибудь на футбольном»: что такое пента-трик РБК и Футболер, 15:13 Минск и Москва согласовали план по возобновлению транзита нефти Бизнес, 15:02 ГАИ изучит видео с 17-летней фигуристкой Загитовой за рулем машины Спорт, 15:02
Финансы ,  
0 
Греф сообщил о своих предпочтениях в инвестициях

Глава Сбербанка Герман Греф в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» ответил на вопрос о том, какие советы он мог бы дать вкладчикам о том, куда выгоднее инвестировать.

Советовать, признался банкир, он не любит. «Не может быть универсальных советов. Все зависит от конкретной ситуации», — уточнил он, заметив, что сам — не большой любитель риска. «Допустим, я предпочитаю более низкую доходность, но зато надежность», — добавил глава кредитной организации.

При этом часть его личного капитала, признался Греф, «инвестирована не столько ради денег, сколько ради интереса, в высокорискованные технологические проекты». «Иногда [они] очень хорошо растут и дают хорошую отдачу, а иногда они не выстреливают, поэтому деньги теряешь», — заметил Греф, подчеркнув, что поэтому «это всегда очень индивидуально». «Это как диагноз врачу: что вы посоветуете, какие таблетки пить. Примерно так же — к финансисту, что вы мне посоветуете, куда вкладывать деньги», — резюмировал глава банка.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter