Греф сообщил о своих предпочтениях в инвестициях

Глава Сбербанка Герман Греф в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» ответил на вопрос о том, какие советы он мог бы дать вкладчикам о том, куда выгоднее инвестировать.

Советовать, признался банкир, он не любит. «Не может быть универсальных советов. Все зависит от конкретной ситуации», — уточнил он, заметив, что сам — не большой любитель риска. «Допустим, я предпочитаю более низкую доходность, но зато надежность», — добавил глава кредитной организации.

При этом часть его личного капитала, признался Греф, «инвестирована не столько ради денег, сколько ради интереса, в высокорискованные технологические проекты». «Иногда [они] очень хорошо растут и дают хорошую отдачу, а иногда они не выстреливают, поэтому деньги теряешь», — заметил Греф, подчеркнув, что поэтому «это всегда очень индивидуально». «Это как диагноз врачу: что вы посоветуете, какие таблетки пить. Примерно так же — к финансисту, что вы мне посоветуете, куда вкладывать деньги», — резюмировал глава банка.