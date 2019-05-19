Греф назвал условие возвращения в правительство

Глава Сбербанка Герман Греф вернулся бы в правительство только в случае «сверхэкстренной ситуации». Об этом он заявил в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

«Я не мечтаю вернуться в правительство, я считаю, что я много времени провел там», — подчеркнул он, добавив, что в настоящее время есть много молодых людей, которые мечтают попасть на работу в кабинет министров.

Тем не менее глава Сбербанка отметил, что в случае экстренной ситуации он бы пошел работать «туда, где нужно».

Греф ранее поставил себе четверку за работу на посту руководителя Сбербанка, иронично пояснив, что оценивает себя «по гамбургскому счету» и «на пять не дотягивает». В начале весны 2019 года стало известно, что Герман Греф согласился остаться на посту руководителя организации.

