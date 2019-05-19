В Москве участник полумарафона умер после финиша

В Москве участник полумарафона умер после финиша

В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Мужчина в возрасте 51 года бежал полумарафон. На Лужнецкой набережной ему стало плохо с сердцем», — рассказал собеседник агентства, добавив, что смерть наступила из-за сердечной недостаточности.

В пресс службе полумарафона уточнили агентству городских новостей «Москва», что скончавшийся мужчина пробежал дистанцию 10 км, благополучно финишировал и получил медаль. Однако, выйдя с территории «Лужников», он почувствовал себя плохо.

«Медицинская служба оказала ему необходимую помощь, но спасти человека не удалось», — добавили в пресс-службе.