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Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
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В Москве мужчина избил пришедшую в храм пенсионерку

Полиция возбудила уголовное дело по факту причинения черепно-мозговой травмы женщине 1952 года рождения, произошедшему 16 мая в церкви в Басманном районе Москвы. Об этом РБК заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«16 мая поступило сообщение о телесных повреждениях в Старосадском переулке, дом 11/1, строение 2. Полицейскими установлено, что по указанному адресу получила травмы и была госпитализирована с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга женщина 1952 года рождения. Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью)», — заявили там.

По указанному адресу находится храм князя Владимира в Старых Садех.

В пресс-службе отметили, что по подозрению в совершении преступления уполномоченным ОМВД по району Басманный на месте был задержан мужчина 1983 года рождения, который был изобличен в совершении преступления. По факту преступления ведется следствие.

Теги: Храм, избиение, новости РБК
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