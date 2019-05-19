В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары на Земле

В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары на Земле

Японец Масао Мацумото, состоявший в старейшей на Земле супружеской паре, умер в возрасте 108 лет. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Он скончался в в городе Такамацу (префектура Кагава) от сердечной недостаточности. В совокупности возраст пары превысил 210 лет. На момент кончины Масао и его супруга Мияко прожили вместе 81 год и 201 день.

Масао и Мияко родились в юго-западной префектуре Оита. У них 43 потомка, включая пять дочерей, 13 внуков и 25 правнуков.

В 2018 году супружеская пара вошла в Книгу рекордов Гиннесса, побив на 57 дней предыдущее достижение пары из Норвегии Карла и Гурдрен Дольвен. Их совокупный возраст на момент смерти одного из супругов составлял 210 лет и два месяца.

В январе 2018 года в Японии умер старейший житель планеты Масадзо Нонака, ему было 113 лет. В апреле того же года в возрасте 117 лет скончалась японка Наби Тадзима.