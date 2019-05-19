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Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
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Пять человек погибли при крушении частного самолета в Гондурасе

Частный самолет упал в море у острова Роатан, входящего в состав Гондураса. В результате погибли пять иностранных туристов, в том числе пилот, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что самолет потерпел крушение сразу после взлета. Точной информации о погибших нет.

По словам представителя вооруженных сил страны Хосе Доминго Мезы, четверо погибших — граждане США, информации о гражданстве пятой жертвы пока нет. При этом, как пояснили местные власти, четверо погибших являются гражданами Канады. Причины инцидента не называются. 

Теги: Гондурас, частный самолет
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