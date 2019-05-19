Пять человек погибли при крушении частного самолета в Гондурасе

Пять человек погибли при крушении частного самолета в Гондурасе

Частный самолет упал в море у острова Роатан, входящего в состав Гондураса. В результате погибли пять иностранных туристов, в том числе пилот, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что самолет потерпел крушение сразу после взлета. Точной информации о погибших нет.

По словам представителя вооруженных сил страны Хосе Доминго Мезы, четверо погибших — граждане США, информации о гражданстве пятой жертвы пока нет. При этом, как пояснили местные власти, четверо погибших являются гражданами Канады. Причины инцидента не называются.