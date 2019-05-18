Шесть человек пострадали в результате пожара в ТЦ в Баку

Шесть человек пострадали в результате пожара в ТЦ в Баку

В пригороде Баку в результате пожара в ТЦ «Загульба Малл» пострадали шесть человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на минздрав Азербайджана.

Представитель ведомства отметил, что все пострадавшие были госпитализированы, двое из них отравились дымом.

Ранее МЧС Азербайджана сообщило, что пожар возник в подвале трехэтажного ТЦ в поселке Бузовна.

По данным экстренных служб, в помещении наблюдалось задымление без открытого пламени. «Люди в здании были эвакуированы», — подчеркнули в ведомстве.