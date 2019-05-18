Общество , 14:56
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Москвича осудили на два года за расплату фальшивой купюрой
Мужчину в Москве осудили на два года колонии и один месяц колонии особого режима за расплату фальшивой пятитысячной купюрой в магазине. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Москвы.
Отмечается, что 31-летний Руслан Елагин признан виновным в преступлении по ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центробанка России).
Установлено, что Елагин нашел две поддельные банкноты номиналом 5 тыс. руб. каждая. Зная о том, что купюры ненастоящие, мужчина в тот же день расплатился одной из них в магазине, а другую отдал своему знакомому. При этом не сказал ему о том, что деньги фальшивые.
Приговор в законную силу не вступил.