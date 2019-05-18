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Москвича осудили на два года за расплату фальшивой купюрой

Мужчину в Москве осудили на два года колонии и один месяц колонии особого режима за расплату фальшивой пятитысячной купюрой в магазине. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Отмечается, что 31-летний Руслан Елагин признан виновным в преступлении по ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центробанка России).

Установлено, что Елагин нашел две поддельные банкноты номиналом 5 тыс. руб. каждая. Зная о том, что купюры ненастоящие, мужчина в тот же день расплатился одной из них в магазине, а другую отдал своему знакомому. При этом не сказал ему о том, что деньги фальшивые.

Приговор в законную силу не вступил.

Теги: фальшивая купюра, арест
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