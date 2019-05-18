В Волгограде задержали водителя грузовика после ДТП с маршруткой

В Волгограде задержали водителя грузовика после ДТП с маршруткой

В Волгограде задержали водителя грузовика, где накануне в Советском районе произошло ДТП с участием маршрутки и грузовика. Об этом сообщила «РИА Новости» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

По ее словам, против задержанного завели уголовное дело по ч. 1 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Предварительно установлено, что у 54-летнего водителя «МАЗа» отказали тормоза. В результате грузовик врезался в иномарку Peugeot и маршрутку, после чего ее отбросило в столб.

Как сообщили РБК в пресс-службе комитета здравоохранения Волгоградской области, за медицинской помощью обратились 17 человек.

По данным ТАСС, 14 человек остаются в больнице. Четверо в тяжелом состоянии, двое — в реанимации, они перенесли операции. Еще три человека были отправлены на амбулаторное лечение.