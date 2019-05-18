Школьная учительница Рамзана Кадырова погибла в ДТП

Учительница Вера Дерябина, которая преподавала в школе нынешнему главе Чечни Рамзану Кадырову, погибла в ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника Кадырова и генерального директора ЧГТРК «Грозный» Ахмеда Дудаева.

«Она была учительницей первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и главы Чечни Рамзана Кадырова», — рассказал он.

По словам Дудаева, также она была депутатом парламента Чечни второго и третьего созыва.

Как сообщили ТАСС в администрации Гулькевичского района Краснодарского края, ДТП произошло днем 17 мая на 102-м км автодороги «Кавказ». «Автомобиль Toyota на ходу въехал в китайский грузовичок. Погибла женщина 1945 года рождения. Да, Вера Дерябина», — уточнили в администрации.