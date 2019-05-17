Главу Докузпаринского района Дагестана заподозрили в покупке должности

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,80 +0,15 EUR Бирж. 72,33 +0,13 Brent 72,20 -1,08% USD Нал. 65,25 64,27 EUR Нал. 72,95 71,90 USD ЦБ 64,63 +0,07 EUR ЦБ 72,25 -0,12 EUR/USD 1,1164 -0,0008 BTC/USD Бирж. 7 315,50 -544,70 IMOEX 2 578,58 -0,10% RTSI 1 253,78 -0,60% DJIA 25 763,13 -0,38% Nasdaq 7 853,57 -0,56%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Goldman Sachs $250 (+26,9%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,19%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,9%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,19%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 64,63 (+0,07) Quote, 12:24
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 72,25 (-0,12) Quote, 12:24
Гендиректором компании «Газпром газомоторное топливо» стал Олег Мелёхин Бизнес, 17:16 Бизнес жмет на газ: на чем может «выехать» ваше дело РБК и ГАЗ, 17:11 Россия и Нидерланды договорились о компенсации за судно Arctic Sunrise Общество, 17:09 СМИ сообщили об отставке главы администрации Порошенко Политика, 17:07 Лукашенко призвал сделать парламент Белоруссии площадкой для дискуссий Общество, 17:03 Следователи попросили продлить арест фигурантам дела экс-министра Абызова Общество, 16:58 Турчинов подал в отставку из СНБО и пообещал защищать Украину от России Политика, 16:57 СК завел дело из-за брошенной в московской поликлинике девочки Общество, 16:56 Главу Докузпаринского района Дагестана заподозрили в покупке должности Общество, 16:51 Живучий крафт: как ураганы помогли бару раскрутить бизнес — Bloomberg Pro, 16:48 Кого называют андердогом: тест на знание футбольного сленга РБК и Футболер, 16:45 Трамп отложил введение пошлин на автомобили на полгода Экономика, 16:42 «РИА Новости» опубликовало документ Росавиации о действиях пилотов SSJ100 Общество, 16:42 Минюст России обжаловал решение о компенсации украинским фирмам за Крым Бизнес, 16:41
Общество ,  
0 
Главу Докузпаринского района Дагестана заподозрили в покупке должности

Следственный комитет подозревает, что глава Докузпаринского района Дагестана Абдурагим Алискеров дал взятку в 23 млн руб., чтобы получить свою должность, передает «РИА Новости». Слушание по делу Алискерова проходит в Басманном суде Москвы.

«В отношении него сейчас избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Она не смогла уточнить, что инкриминируют Алискерову, отметив, что судебный процесс продолжается и пока не собраны все необходимые документы для решения по его делу.

Алискерова задержали 16 мая «по подозрению в передаче взятки лично советнику главы Республики Дагестан и другим неустановленным должностным лицам в виде денежных средств в сумме не менее 23 млн руб.».

Агентство отмечает, что Алискерову вменяют ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Накануне в администрации Докузпаринского района прошли обыски, предположительно связанные, как пишет дагестанская газета «Черновик», с арестом бывшего депутата Народного собрания республики Раджаба Абдулатипова, братом экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Газета отмечает, что за месяц до отставки последнего в 2017 году район возглавил Алискеров. Предполагается, что этому назначению помог Раджаб Абдулатипов, которому Алискеров дал взятку.

Теги: новости РБК, Дагестан, взятка, Басманный суд
Материалы по теме
Следователи провели обыски в управлении Росреестра по Дагестану
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter