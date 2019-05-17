Главу Докузпаринского района Дагестана заподозрили в покупке должности

Следственный комитет подозревает, что глава Докузпаринского района Дагестана Абдурагим Алискеров дал взятку в 23 млн руб., чтобы получить свою должность, передает «РИА Новости». Слушание по делу Алискерова проходит в Басманном суде Москвы.

«В отношении него сейчас избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Она не смогла уточнить, что инкриминируют Алискерову, отметив, что судебный процесс продолжается и пока не собраны все необходимые документы для решения по его делу.

Алискерова задержали 16 мая «по подозрению в передаче взятки лично советнику главы Республики Дагестан и другим неустановленным должностным лицам в виде денежных средств в сумме не менее 23 млн руб.».

Агентство отмечает, что Алискерову вменяют ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).