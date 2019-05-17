Президент Азербайджана вручил Ирине Винер орден «Дружба»

В Баку глава Азербайджана Ильхам Алиев наградил президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову орденом «Дружба». Об этом сообщается на сайте главы государства.

Награда вручается за особые заслуги в развитии дружеских, экономических и культурных связей между Азербайджаном и иностранными государствами.

В столице Азербайджана с 16 по 19 мая проходит чемпионат Европы по художественной гимнастике. Участие в нем принимают около 200 спортсменок из 35 стран. Россию представят Арина и Дина Аверины, а также Александра Солдатова.