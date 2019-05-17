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Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
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Жители Петербурга сообщили о смерче рядом с городом

В Санкт-Петербурге местные жители сняли на видео небольшой смерч, который заметили в районе города Кудрово Всеволожского района Ленинградской области. Судя по опубликованным в соцсетям видео, природное явление было замечено около торгового комплекса «Мега Дыбенко».

Воронка высотой в несколько метров находилась низко над землей. По словам автора видео, смерч был замечен в четверг, 16 мая, в 11:50.

Видео: Александра Петрив / ВКонтакте

«Никакой информации по этому поводу к нам не поступало», — рассказали РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

«Это часто встречающееся явление, оно не является чем-то особенным. Образуется торнадо вблизи контраста температуры у земной поверхности. Например, температура поверхности почвы может составлять 20 градусов, а температура воды, рядом на побережье, может быть в пределах 4–5 градусов. Торнадо может возникнуть где угодно. Мелкие торнадо длятся обычно не более минуты. В средней полосе России это явление, как правило, не приносит разрушений», — рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Это похоже на мини-смерч», — сказала РБК руководитель группы долгосрочных прогнозов петербургского Гидрометцентра Наталья Мироничева, отметив, что природа возникновения этого явления неясна. «Появление смерча у нас — это крайне редкое явление, возникающее при определенных условиях, которых в настоящий момент нет и не было», — добавила она.

Теги: Санкт-Петербург, смерч, новости РБК
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