Лавров впервые за пять лет встретился с главой МИД Польши

Лавров впервые за пять лет встретился с главой МИД Польши

Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с главой польского МИДа Яцеком Чапутовичем на сессии Комитета министров иностранных дел Совета Европы (КМСЕ), которая прошла в Хельсинки. Об этом сообщается на сайте МИДа.

Министры обсудили «отдельные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня». Это их первая встреча с 2014 года.

Во время сессии Лавров также пообщался с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом. Речь в том числе шла о ситуации на Украине, в Венесуэле, а также о политических процессах в Сирии.

На встрече с главой МИД Бельгии Дидье Рейндерсом Лавров, в частности, обсудил пути преодоления кризиса в Совете Европы, а также сотрудничество в рамках Совета Безопасности ООН.