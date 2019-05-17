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Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
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Variety назвал Роберта Паттинсона главным кандидатом на роль Бэтмена

Британский актер Роберт Паттинсон, ставший известным благодаря роли вампира в киносаге «Сумерки», ведет переговоры с Warner Bros. о своем участии в новом фильме про Бэтмена, пишет Variety со ссылкой на источники.

Собеседники журнала утверждают, что Паттинсон стал главным кандидатом на роль Бэтмена после того, как от нее отказался актер Бэн Аффлек. Сделка пока не завершилась, однако ожидается, что ее закроют в ближайшее время. Студия Warner Bros. отказалась дать комментарий по этому поводу.

Если 33-летнего Паттинсона утвердят, отмечает издание, он станет вторым самым молодым Бэтменом после актера Кристиана Бэйла, сыгравшего супергероя, когда ему был 31 год.

Как пишет Deadline, в шорт-листе кандидатов кроме Паттинсона также британский актер Николас Холт.

Режиссером картины станет Мэтт Ривз. Премьера назначена на 25 июня 2021 года, однако точной даты начала съемок пока нет. Собеседники издания сообщают, что работа над картиной может начаться в конце 2019 — начале 2020 года.

В феврале Аффлек заявил, что не вернется к роли Бэтмена.

Теги: Бэтмен, Warner Bros., Бен Аффлек
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