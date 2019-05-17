Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе

Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека. Об этом он рассказал газете «Вечерняя Москва».

По его словам, после его работы с британским актером Джудом Лоу в фильме «Черное море» ему часто стали поступать предложения сниматься в кино на Западе, однако он отвечает на них отказом независимо от величины гонорара.

«Мне не нравится, как в западных фильмах показывают русского человека. Не хочу участвовать там, где не уважают Россию и русских», — пояснил свое решение актер.

Среди известных работ Сергея Пускепалиса — кинокартины «Как я провел этим летом», за которую он получил «Серебряного медведя» за лучшую мужскую роль на Берлинском кинофестивале, «Метро», «Битва за Севастополь», «Хождение по мукам», сериалы «София» и «Золотая Орда». С декабря 2018 года он является заместителем художественного руководителя МХАТ им. Горького по творческой работе.