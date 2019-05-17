Летевший из Ларнаки в Самару самолет вынужденно сел в Краснодаре

Летевший из Ларнаки в Самару самолет вынужденно сел в Краснодаре

Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс № 5840 Ларнака — Самара, вынужденно сел в аэропорту Краснодара в ночь на 17 мая. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. Пассажирам, согласно авиационным правилам, оказали все необходимые услуги.

В пресс-службе отметили, что самолет вылетел из Краснодара в Самару в 02:17 мск.

Как сообщил официальный представитель авиакомпании «Россия» ТАСС, экипаж принял решение совершить вынужденную посадку из-за срабатывания одного из датчиков.