Полиция задержала подозреваемых в полумиллиардной афере с автозапчастями

Полиция задержала трех подозреваемых в мошенничестве на 500 млн руб. при продаже автозапчастей. Об этом сообщается на сайте МВД России.

«Двоим из них по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под домашним арестом», — отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По словам Волк, сотрудники главного управления экономической безопасности МВД и полицейские Рязанской и Новгородской областей обнаружили, что более чем на 100 сайтах в интернете злоумышленники размещали объявления о продаже автозапчастей из Европы по низким ценам. При заказе они требовали внести 50% в счет предоплаты, а после ссылались на невозможность поставки товара и предлагали более дорогие варианты автозапчастей. При поступлении жалоб со стороны покупателей связь с ними обрывалась.

При этом все полученные средства они обналичивали с помощью подконтрольных финансовых организаций и выводили их за границу. Злоумышленники постоянно меняли местоположение офисов и адреса интернет-сайтов.

В результате противоправных действий пострадали свыше 2 тыс. человек. Ущерб составил более 500 млн руб.