Трамп взял ипотеку на сумму более $5 млн

Президент США Дональд Трамп в 2018 году взял ипотечный кредит на сумму, превышающую $5 млн. Это следует из финансовой выписки главы государства, которую опубликовало Управление правительственной этики.

В ней имеется графа «ипотечный кредит», в которой значится сумма от $5 млн до $25 млн. При этом в документе не указывается, какое количество сделок входит в этот диапозон, и не называется недвижимость, которую президент мог купить на эти деньги.

В свою очередь Reuters сообщает, что Трамп взял ипотеку на 30 лет, чтобы купить дом, расположенный недалеко от курорта Мар-о-Лаго, где находится личное поместье главы государства.

По данным агентства, речь идет об особняке с восемью спальнями за $18,5 млн, который был куплен у одной из старших сестер Трампа в мае прошлого года. Объем ипотечного кредита для покупки этого дома составил $11,2 млн с процентной ставкой 4,5% годовых.