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American Express $140 (+17,19%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
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Создатель пирамиды Лувра умер в возрасте 102 лет

В США на 103-ем году жизни скончался американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на его сына.

По данным газеты, архитектор умер в ночь на четверг в Нью-Йорке. Другие подробности его смерти не приводятся.

Он родился в 1917 году в Гуанчжоу. После переезда в Соединенные Штаты окончил Массачусетский технологический институт, а затем и Высшую школу дизайна при Гарвардском университете. В 1983 году Бэй Юймин стал лауреатом Притцкеровской премии.

Среди его самых известных сооружений — Национальный центр атмосферных исследований в Колорадо, Эверсонский художественный музей в Нью-Йорке, Восточное здание Национальной галереи искусств в Вашингтоне, а также Зал славы и музей рок-н-ролла в Кливленде.

Главной работой Бэй Юймина считается пирамида музея Лувра в Париже. Она была создана по его проекту в период с 1985 по 1989 годы. Пирамида представляет из себя 20-метровое строение из стекла и металла и служит входом в музей.

Теги: Лувр, архитектор, смерть
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