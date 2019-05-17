Создатель пирамиды Лувра умер в возрасте 102 лет

В США на 103-ем году жизни скончался американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на его сына.

По данным газеты, архитектор умер в ночь на четверг в Нью-Йорке. Другие подробности его смерти не приводятся.

Он родился в 1917 году в Гуанчжоу. После переезда в Соединенные Штаты окончил Массачусетский технологический институт, а затем и Высшую школу дизайна при Гарвардском университете. В 1983 году Бэй Юймин стал лауреатом Притцкеровской премии.

Среди его самых известных сооружений — Национальный центр атмосферных исследований в Колорадо, Эверсонский художественный музей в Нью-Йорке, Восточное здание Национальной галереи искусств в Вашингтоне, а также Зал славы и музей рок-н-ролла в Кливленде.

Главной работой Бэй Юймина считается пирамида музея Лувра в Париже. Она была создана по его проекту в период с 1985 по 1989 годы. Пирамида представляет из себя 20-метровое строение из стекла и металла и служит входом в музей.