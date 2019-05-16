Россия и Сербия проведут совместные учения с боевой стрельбой

Россия и Сербия проведут совместные учения с боевой стрельбой

Вооруженные силы России и Сербии проведут совместные двусторонние учения с боевой стрельбой на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Командующий войсками округа генерал-полковник Александр Журавлев обсудил проведение учений с командующим Сухопутными войсками Сербии генерал-лейтенантом Милославом Симовичем в ходе визита в страну.

Российская делегация также посетила сербский учебный центр «Юг», где ознакомилась с подготовкой сербских сухопутных и артиллерийских соединений. Россиянам продемонстрировали тактические действия военнослужащих бригады Сухопутных войск и смешанной артиллерийской бригады.