Путин обсудит с правительством возвращение распределения после вузов

На медиафоруме ОНФ в Сочи президент России Владимир Путин пообещал подумать над возможностью возвращения системы распределения студентов после окончания учебы в бюджетных вузах. Эту инициативу он планирует обсудить с правительством, передает корреспондент РБК.

Идею предложил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, врач Леонид Рошаль. По его словам, если бы такое решение было принято пять лет назад, в стране давно была решена проблема нехватки сельских врачей, например. Систему распределения, считает Рошаль, нужно ввести для студентов, которые учатся на бюджетной основе в медицинских вузах.

Путин отметил, что руководители регионов обязательно должны обеспечить жильем тех, кто приезжает на работу по распределению.

В апреле 2018 года в Госдуму внесли законопроект об обязательном распределении студентов после вуза. Согласно ему, по окончанию учебы студенты-бюджетники должны отработать в государственном учреждении по своему профилю столько лет, сколько они учились. Предложение отправили на доработку из-за не соответствия Конституции.